Medaljen rauk igjen for skyttarane – 4.-plass for Jon-Hermann Hegg i OL-finalen

Hegg overlevde dei ti første skota i avslutninga på ståande der nummer 7 og 8 skulle ut av finalen. Hegg var då på 4.-plass før det skulle avgjerast og éin og éin forsvann ut frå botnen av resultatlista.

Skot 41: 9,5 poeng, og Hegg beheldt 4.-plassen, 1,3 poeng bak bronseplass.

Skot 42: 10,1, og 4.-plassen vart ståande med 0,7 poeng til bronseplass.

Skot 43: 10,0 poeng. Det same skaut Milenko Sebic, og dermed var Hegg ute av konkurransen.

Etter ei lang kvalifisering var det duka for eit oppgjer blant dei åtte beste på finalearenaen i Asaka utanfor Tokyo, og Hegg i bane 1 såg tydeleg fokusert ut, men leverte eit lite vink til dei vel 150 menneska i arenaen før konkurransen starta.

Her var det klart for tre gonger 15 skot i kneståande, liggjande og ståande. Etter ti skot på ståande forsvann dei to første skyttarane som låg dårlegast an. Deretter forsvann ein skyttar for kvart skot fram til dei to beste var igjen.

Hegg kom greitt i gang på kneståande og var på 5.-plass etter dei 15 første skota. Lærdølen var nok prega av situasjonen, men såg ut til å behalde roa og var aldri under 9,8 poeng.

Hegg, som vann EM tidlegare år i same øving, byrja godt på dei neste 15 skota i liggjande, men fekk god konkurranse. Den andre femskotserien gav heile 53,1 poeng, medan den tredje gav 51,7. Før dei ti første ståendeskuddene var han 2,2 poeng bak medalje på ein 5.-plass. Det vart nok ein 4.-plass.

Hegg tok seg til finalen med 3.-plass. Han var to poeng bak kvalifiseringsvinnar Sergej Kamenskij. Zhang Changhong frå Kina skaut òg 1183 poeng.

I kvalifiseringa leia Henrik Larsen (23) lenge, men svikta mot slutten og enda på 9.-plass og gjekk glipp av finalen.

Jeanette Hegg Duestad (22) har to 4.-plassar i Tokyo.

(©NPK)