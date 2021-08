Molde kan få Mourinho-møte i conferenceligaen – mogleg Meling-gjensyn for RBK

sport

Det vart klart då trekkinga vart gjennomført i Hovudkvarteret til det europeiske fotballforbundet måndag.

Molde skal ut mot tyrkiske Trabzonspor i 3. kvalifiseringsrunde. Den første kampen blir spelt denne veka. Blir det siger over to kampar, ventar storkamp mot italienske Roma.

Den italienske hovudstadsklubben blir leia av managerprofilen José Mourinho og har mange profilerte spelarar i stallen sin.

Meling-gjensyn for RBK

For Åge Hareides RBK blir det gjensyn med ein tidlegare Lerkendal-elev dersom det blir siger mot slovenske Domzale i 3. kvalifiseringsrunde.

Siste hinder inn mot gruppespelet blir Rennes, den franske klubben som nyleg sikra seg tidlegare Rosenborg-spelar Birger Meling. RBK-profilen Alexander Tettey har òg tidlegare spelt for klubben.

Glimt, RBK og Molde var alle useeda i trekkinga på måndag.

Bodø/Glimt møter på si side taparen av kampen mellom slovenske Mura eller litauiske Zalgiris i siste kvalrunde til gruppespelet dersom det blir avansement mot Priština i 3. kvalrunde.

Dermed kan det bli eit gjensyn med Zalgiris, som dei regjerande norske seriemeistrane møtte i fjorårets kvalifisering til Europaligaen.

Vålerenga utslått

Glimt sikra seg plass i 3. kvalifiseringsrunde etter å ha overvunne islandske Valur 6–0 over to kampar. Rosenborg hadde heller ingen problem med å slå Hafnarfjardar frå same land 6–1.

Molde fekk det meir vrie mot sveitsiske Servette. Dobbeltoppgjeret enda til slutt 3–2 i Moldes favør etter at romsdalsklubben la grunnlaget ved å vinne 3–0 på heimebane i den første kampen.

Vålerenga rauk på si side ut av den nystarta europacupen etter å ha tapt 2–4 for belgiske Gent i 3. kvalifiseringsrunde.

