Sveriges fotballkvinner klare for sin andre strake OL-finale

Fridolina Rolfö skåra målet som til slutt skilde laga. Det kom heilt i starten av 2. omgang.

Australia har aldri komme lenger enn til kvartfinale i olympisk samanheng. Semifinalen var såleis ein historisk augneblink for Sam Kerr og lagvenninnene. Det var likevel svenskane som kunne juble.

Sverige spelte seg òg fram til finale under sommarleikane i Rio for fem år sidan. Der vart det tap for Tyskland. No kjem sjansen til å revansjere seg.

Finalemotstandar blir Canada, som overraskande slo USA 1–0 i semifinalen sin måndag.

I Yokohama tok Sverige initiativet allereie frå start, men nokon sjansebonanza vart ikkje opninga. Etter 22 minutt viste likevel Fridolina Rolfö seg fram. Den nybakte Barcelona-spelaren førte ballen mot det australske målet og klinka til frå rundt 20 meter. Ballen small i tverrliggjaren.

Snautt fem minutt før pause fekk Alanna Kennedy sjansen på eit australsk frispark. Skotet var hardt, men for dårleg plasserte, og Sveriges målvakt Hedvig Lindahl hindra greitt.

Chelsea-stjerna Sam Kerr fekk nettsus tre minutt seinare på volley, men dommaren bles tidleg for ei misferd.

Australske mål vart det heller ikkje på henne eller lagvenninnene i 2. omgang. Dermed kunne den blågule jubelen starte.

