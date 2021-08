OL-exit og raudt kort for toppskårar Sagosen

sport

Kiel-spelaren skåra 43 mål på dei seks kampane sine i Japans hovudstad. Åtte av dei kom mot Danmark, men danskane vart for sterke og vann 31–25.

Utteljingsprosenten endar på litt over 50 for Sagosen i OL. I VM var han derimot på 65 prosent då han kom på 2.-plass på same liste.

Rett nok er dette før Tyskland og Egypt har spelt kvartfinalen sin, men ingen spelarar der vil klare å ta igjen Sagosen på dei seks første kampane.

To utvisingar i første omgang sette litt avgrensingar på talet på minutt for Sagosen mot Danmark etter kvilen, og han kunne fort fått raudt kort etter at han mista ballen og hindra ein dansk overgang allereie før pause. Det fekk han i staden sju minutt før slutt då han fekk den tredje tominuttaren sin.

Sagosen har vunne to VM-sølv med Noreg (2017, 2019) og ein EM-bronse (2020). I vinterens VM vart det exit – som i OL – i kvartfinalen

