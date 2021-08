Søvnlaus Warholm måtte telje sauer før OL-løpet

sport

Nærare to timar etter det magiske OL-gullet på 400 meter hekk, kom han slentrande med eit stort glis for å snakke med den skrivande delen av norsk presse i kjellaren på OL-stadion i Tokyo.

Der vart mobiltelefonane plasserte på eit brett framfor han. Deretter tok han sats og leverte det eine nye gullkornet etter det andre.

– Dette er ein augneblink som eg berre kan la søkke inn for alltid, så eg gjentek gjerne orda. Det er berre fantastisk å gjere desse intervjua, det er berre gøy, sa han.

Ikkje minst fortalde han om at han ikkje fekk sove så mykje som han gjerne skulle ha gjort før han kom til stadion tysdag formiddag lokal tid.

Han samanlikna kjensla med då han var barn og gledd seg til bursdag og julaftan.

– Eg sleit med å sovne, men det gav meg samtidig ei god kjensle. Då eg var liten hadde eg ei ekstra kjensle for bursdag eller julaftan. Du gler deg så mykje at du ikkje får sove. Det boblar i kroppen. Den kjensla hadde eg i går. Eg byrja å stresse og tenkje at eg måtte sove. Ei slik kjensle er ganske spesiell som voksen, og det var litt fint på ein måte, sa Warholm.

Han stressa seg ikkje opp. Han visste at han hadde nok søvn i banken frå tidlegare netter. Det var inga krise. Han henta fram eit velkjent, gammalt triks.

– Det som var litt morosamt var at eg starta å telje sauer, men problemet var at sauene byrja å hoppe over hekkar. Då vart det eit helvete. Til slutt klokka eg inn ein fem–seks timar og var ganske happy med det.

Sjuk oppleving

Warholm trudde nesten ikkje det han så då han kikka opp på tavla og såg at det stod 45,94 der. Verdsrekord, 76 hundredelar betre enn den han sjølv sette på Bislett i Oslo 1. juli.

76 hundredelar!

– Det er ei heilt sjuk oppleving. Eg hadde ikkje trudd at det skulle gå på 45, men det viser at når fleire byrjar å ta opp nivået og viser at det er mogleg, så skjer det store ting. Å kunne levere eit slikt OL-løp er berre heilt vilt. Då eg kom i mål visste eg at det hadde gått fort, men at det var så fort er berre heilt drygt.

– Kva gjekk gjennom hovudet ditt då du såg 45,94 på tavla?

– Ingen rasjonelle tankar. Det var berre kjensler. OL er spesielt fordi det går så sjeldan. Dette var tilfeldigvis det einaste som mangla i samlinga mi, og eg hadde sjølvsagt veldig lyst til å vinne. Eg visste at eg måtte springe ut av sjela mi for å få det, og heldigvis klarte eg det.

– Kom du ut av sjela?

– Ja, ho er lagd igjen på banen, og eg må nok gå og hente den no etterpå.

Taktikk

Warholm meinte at sigeren kom på taktisk knockout.

– I dag vann vi på taktikk. Eg synest synd på Rai som fekk eit sølv på 46,17. Han hadde fortent eit gull han òg, og med all respekt er det mange utøvarar som kjem til å ta OL-gull som er dårlegare enn han.

Sunnmøringen frå Ulsteinvik måtte uansett tenkje på seg sjølv. Benjamin kom naturleg nok i ein litt anna rekkje.

– Eg måtte slåst for meg sjølv. Eg visste at det gjekk fort då eg gjekk forbi dos Santos og Samba allereie på hekkane fem og seks, og eg kjende meg bra. Eg visste at om Rai kom på sidan min, så hadde òg han vore med på ein liten hurratur i starten. Eg visste at det ikkje ville komme nokon på slutten med masse krefter igjen, sa Warholm.

Warholm seier at han gjekk ut i eit tempo som han aldri har gjort før.

– Vi har snakka om alle scenario. Det er det som gjer at vi til stadigheit løyser desse situasjonane. Vi har ikkje berre éin plan. Vi har gått gjennom alle, og vi hadde alle løysingane i ryggmergen på alt som kunne skje. Det betyr ikkje at vi kom til å vinne, men vi hadde trua på at vi var på nivå med dei aller beste, og til og med litt betre. Og når vi i tillegg klarer å vise det, så smaker det ekstra godt.

Som alltid delte han sigeren med trenaren og vennen Leif Olav Alnes.

– I dag såg eg Leif rørt for første gong. Han var litt sett ut. Det var litt godt å sjå. Han er mann som fortener det så mykje. Eg trur heilt seriøst at han er den beste trenaren i verda. Eg stoler slik på han. Det er dei trygge greiene som hjelper.

Tysdag var det ingen tvil om akkurat det. Det trygge gav OL-gull og eit av dei største augneblinkane til friidretten gjennom alle tider.

