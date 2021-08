sport

Dermed må dei norske handballgutane vente vidare på ein meisterskapstittel etter nederlag i kvartfinalen.

Etter ein jamn første omgang gjekk Danmark opp til 16–13 kort tid inn i andreomgangen. Det vart så til 19-14, og tendensen i kampen svinga over på danske hender i løpet av få minutt etter pause.

Danmark glei gjennom Noregs forsvar fleire gonger, og rykket frå 13–12 til 19–14 hadde ikkje det norske laget noko skikkeleg svar på.

– Vi var ikkje gode nok i dag. I andreomgangen går vi tomme (for krefter), og Danmark strekk oss frå sidelinje til sidelinje i forsvar, seier Sagosen til NTB.

Han fekk raudt kort etter tre tominuttar. – Eg synest alle tre (utvisingar) var billige. Du får spørje dommarane. Dei dømmer litt i sin eiga verda, spør du meg.

Noreg gav seg ikkje heilt, men Danmark hadde fått kampen inn på sporet dei ønskt. Med Mikkel Hansen som dirigent heldt det heilt heim.

Ope

1.-omgangen vart eit målvaktmareritt for begge lag med totalt sju redningar etter 32 avslutningar på mål. Torbjørn Bergerud vart bytt ut etter ni baklengs på like mange skot.

– Det var ein kamp det var vanskeleg å komme inn i. Vi sleit bakover. Dei vann mange duellar og fekk gode moglegheiter. Det var vanskeleg å spele seg varm. Vi målvaktene stoppa for lite, seier Bergerud til NTB.

Danmarks førsteval Niklas Landin slapp inn elleve av 14 skot før pause.

Noregs målvakter sleit med å stoppe danske skot òg i andreomgangen. Landin redda ikkje så mykje han heller, men paradane kom på viktige tidspunkt.

Christian O'Sullivan vart speleklar sjølv om han måndag måtte ha eit lite inngrep i ein tommel. Han fekk fingeren ut av ledd i oppgjeret mot Frankrike.

– Eg er glad eg kunne spele denne kampen. Det gjekk greitt, men det var litt smerter og litt vanskeleg å gripe ballen, seier O'Sullivan til NTB.

Dominant

Danmark er tittelforsvarar i både VM (Egypt i januar) og OL (Brasil 2016). I 2019-VM slo danskane Noreg i finalen i Herning.

Noreg fekk gjennombrotet med fjerdeplass i EM i 2016 og har sidan det vore aktuelle i toppen i dei fleste meisterskapane.

Bjarte Myrhol avslutta ein svært lang karriere med kampen mot Danmark. Det same gjaldt for Magnus Jøndal (33). Begge gir seg med topphandball og går over i andre jobbar.

Noreg speler EM i januar i Slovakia og Ungarn.

