Det vart eit løp for minneboka der nordmannen hadde eit lite forsprang heile vegen. Rai Benjamin kom inn på 46,17, også han langt under den tidlegare rekorden. Det var langt ned til bronsen. Den tok Alison dos Santos, men han var berre to hundredelar bak Warholms tidlegare verdsrekord.

– Er det mogleg, mumla Warholm medan han rusla rundt i målområdet.

Han såg sjokkert ut då han fekk sjå tida lyse frå storskjermen.

– Eit løp for historia, sa speakeren på stadion.

Sunnmøringen sette verdsrekord med 46,70 under Bislett Games i Oslo 1. juli.

Seks av dei sju første i finalen sette personleg rekord. Både Benjamin og Dos Santos sette rekord for kontinentet sitt, ytterlegare tre mann sette nasjonal rekord.

Utan tap sidan 2018

Sist gong Warholm tapte ein 400 meter hekk var i tsjekkiske Ostrava 8. september 2018. Han vart verdsmeister både i London i 2017 og i Doha i 2019.

Warholm debuterte i olympisk samanheng i Rio de Janeiro i 2016. Då vann han forsøksheatet og kom på fjerdeplass i semifinalen. Den gong nådde han ikkje finalen og vart nummer ti totalt.

Seks nordmenn hadde teke OL-gull i friidrett før Warholm starta i godt over 30 varmegrader i Tokyo. Spydkastar Andreas Thorkildsen var sist ut av desse i 2008.

