Bakenga klar for japansk fotball

sport

Det stadfestar Odd på sin nettstad.

Bakenga kom til Odd i 2020 og har vore ei viktig brikke for skiensklubben.

Kontrakten hans med Odd ville gått ut etter denne sesongen, men no er det klart at han reiser til japanske Tokushima Vortis allereie i sommar.

– Vi takkar Mush for mange flotte mål og fine fotballaugneblinkar, og ønsker lykke til vidare», skriv Odd.

Spelaren sjølv takkar for tida i eliteserieklubben med ei helsing til klubben og supporterane.

«Takk for velkomsten jeg fikk da jeg kom. Takk for kjærligheten jeg har fått fra dere. Takk for støtten når det har butta imot. Takk for innsatsen dere har lagt ned hver kamp, det har ikke gått upåaktet hen», seier han.

Han avsluttar helsinga med eit «på gjensyn».

Tokushima Vortis spelar i den japanske J1-ligaen. Klubben har berre tre lag bak seg på tabellen etter 22 kampar. Den kjempar dermed i nedrykksstriden i toppdivisjonen.

Bakenga har skåra 11 seriemål for Odd denne sesongen. Han har med det berre Moldes Ohi Omoijuanfo (15) og Lillestrøms Thomas Lehne Olsen (12) framfor seg på toppskårartabellen i Eliteserien.

(©NPK)