Barcelona-presidenten om Messi-exiten: – Ville sett klubben på spel i 50 år

Torsdag stadfesta Barcelona at Messi ikkje signerer ny avtale med klubben. Sjølv om partane var samde, set La Ligas økonomikrav ein stoppar for at argentinaren kan halde fram i klubben.

– Eg er her for å forklare situasjonen vi har enda i i forhandlingane med Lionel Messi, sa president Laporta på Barcelonas pressekonferanse fredag formiddag.

Barcelona trudde dei skulle få godkjent ein avtale med Messi på fem år. Det var ikkje mogleg dersom skulle halde seg innanfor regelverket i La Liga.

– Vi trudde at ein femårskontrakt ville bli godkjend i tråd med La Liga-reglane. I andre land har det fungert, men her blir det ikkje aksepterte, sa Laporta.

Påverknad i 50 år

Katalanarane har slite økonomisk i lang tid og har ikkje klart å presse lønnsnivået i klubben lågt nok til å ha plass til Messi i stallen, sjølv om argentinaren skal ha vore villig til å gå kraftig ned i lønn.

I La Liga har alle klubbane eit lønnstak, og Barcelona måtte ifølgje New York Times ha kvitta seg med rundt to milliardar kroner i lønnsutgifter for å kunne forlengje med Messi.

Laporta meiner ei forlenging av Messis kontrakt ville sett eksistensen av klubben på spel dei neste 50 åra.

Onsdag kom beskjeden om at La Liga hadde gjort ein intensjonsavtale med det aktive eigarfondet CVC, som ville kjøpe 10 prosent av ligaen for ein pengesum tilsvarande over 28 milliardar kroner. Til liks med rivalen Real Madrid, stilte Barcelona seg kritiske til avtalen, sidan det vil påverke TV-inntektene dei neste 50 åra.

No må Messi finne seg ein ny klubb og klubbpresident Laporta stadfestar at det er aktørar på banen.

– Messi har tilbod frå andre klubbar, sa presidenten.

Inga unnskyldning

Argentinarens exit slo ned som ei bombe, men Laporta vil ikkje gi økonomireglane skulda.

– Vi må halde oss til reglane, og sjølv om vi meiner dei kunne vore meir fleksible, er ikkje det noka unnskyldning, sa Laporta fredag og viste til at det er den mangeårige gjeldssituasjonen for klubben som er årsaka til problema.

– Eg er trist, men eg er overtydd om at vi har gjort det beste valet for Barcelona som klubb, heldt fotballtoppen fram.

Laporta var tydeleg på at den finansielle situasjonen for klubben er mykje mørkare enn han såg for seg då han overtok som president i mars.

– Tala er mykje verre enn dei som kom til syne i utgangspunktet, og dei vi jobba ut frå, sa Laporta.

– Det betyr at tapa er mykje større enn vi venta. Vi bruker mykje meir enn vi venta, og dei eksisterande kontraktane til klubben inneber at vi har kraftige forpliktingar. Alt dette heng saman med reglane for økonomisk fair play, la han til.

Messi har vore ein del av A-stallen i Barcelona sidan 2004, inntil kontrakten gjekk ut 1. juli. Likevel låg det an til at Barcelona kunne signere Messi på ein ny femårsavtale inntil planane vart skrinlagde torsdag.

