Canada tok historisk OL-gull etter svensk straffekollaps

Etter to strake bronsemedaljar steppa Canada opp og tok sitt aller første OL-gull i fotball. Det kom på høgdramatisk vis i Yokohama.

Veteranen Caroline Seger hadde sjansen til å avgjere då ho tok Sveriges femte straffe på stillinga 2-1, men ho skaut over. Sverige missa fire av seks straffer, mellom dei sine tre siste.

Etter at Rosengård-målvakt Stephanie Labbé redda Jonna Anderssons skot vart Julia Grosso matchvinnar for Canada i ein straffesparkkonkurranse prega av svært mange dårlege skot.

Dermed må det svenske kvinnelandslaget vente vidare på sin første olympiske tittel. For fem år sidan vart det 1-2-tap for Tyskland i finalen i Rio-OL.

Canada er fjerde nasjon (etter USA, Noreg og Tyskland) som vinn OL-gull i fotball for kvinner. Det var under leiing av Even Pellerud i åra 1999 til 2008 at Canadas kvinnelandslag utvikla seg frå eit lag som vart utklassa av dei beste til eit medaljekandidat.

Slo målrekord

Sjølve kampen enda 1-1, der Sverige tok leiinga ti minutt før pause. Då kjempa Kosovare Asllani seg fram på venstrekanten og slo ballen inn framfor mål til Stina Blackstenius. Häcken-spelaren skåra via eit canadisk bein til enorm svensk jubel.

Skåringa var den femte for Blackstenius i Tokyo-leikane. Totalt står ho med sju OL-mål og slo med det Lotta Schelins svenske rekord.

Etter kvilen gira Canada om og spelte meir aggressivt. Det svenske presset fungerte ikkje lenger like bra, og med litt over 20 minutt igjen fekk canadiarane straffe etter at situasjonen vart sjekka av VAR.

Christine Sinclair gjekk i bakken etter ein duell med Amanda Ilestedt. Frå kritmerket utlikna Jessie Fleming. Sverige pressa på for eit vinnarmål både i ordinær tid og i ekstraomgangane, men lykkast ikkje.

Opp frå det døde

For første gong måtte ein kvinnefinale i OL-fotballen avgjerast på straffer. Der fekk svenskane ein elendig start då Asllani skaut ballen i stolpen, medan Fleming tok Canada i føringa rett etter.

Men då nordamerikanarane bomma tre gonger på rappen, hadde plutseleg Sverige eit psykologisk overtak. Målvaktveteran Hedvig Lindahl (38) gjorde to solide redningar og såg ut til å bli blågul matchvinnar i sitt femte OL.

Seger kunne sørgt for svensk jubel, men 38-åringen stod for ein skikkeleg heilbom. Ballen flaug høgt over mål. Då Deanne Rose skaut i krysset stod det 2–2 etter fem straffer for kvart lag.

Så missa Andersson, og Canada fekk ei gullmoglegheit dei neppe trudde dei skulle få. Grosso tok vare på den sjølv om Lindahl var borti skotet hennar.

Finalen på fredag vart flytta bort frå Olympiastadion til Yokohama sør for Tokyo mindre enn 16 timar før opphavleg oppsett kamptidspunkt. Varsel om ekstremvarme i den japanske hovudstaden gjorde at arrangøren utsette finaleoppgjeret frå klokka 11.00 til 21.00 lokal tid.

