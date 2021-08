Lægreid står over Blink-festivalen

sport

Avgjerda er teken fordi 24-åringen ønskjer å vere best mogleg førebudd til høgdesamlinga for skiskyttarane om kort tid.

– Sturla har trena hardt og godt i ferien, og vi har konkludert med at kroppen treng å restituere seg før neste høgdesamling med laget. Då er det riktig å stå over to tøffe konkurransedagar, seier sportssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund.

– Det hadde sjølvsagt vore kjempestas å konkurrere på Blink igjen, og eg hadde gledd meg til stemninga frå publikum. Men det viktigaste er å lytte til kroppen, seier Lægreid sjølv.

Resten av norske skiskyttareliten deltek på Blink-festivalen. Det gjer òg ei rekkje sterke utøvarar frå Frankrike.

(©NPK)