Stabæk-spelar avsluttar fotballkarrieren

Det melder bærumsklubben på nettsidene sine fredag.

– For ein del er det sikkert gode nyheiter, men eg håpar det er nokon som synest det er litt trist òg. No er det slutt. Dette blir i utgangspunktet min siste kamp for Stabæk og i karrieren, seier Solheim.

Skadesituasjonen i klubben vil avgjere om karrieren blir avslutta neste veke eller litt seinare i august.

– Mats har ikkje vore så lenge i klubben, men vil for alltid ha eit veldig positivt ettermæle i Stabæk. Han har vore ein strålande Stabæk-ambassadør og ein flott rollemodell for dei yngre gutane i klubben, seier sportssjef Torgeir Bjarmann.

Solheim har fått jobb i bank i Stryn, rett ved heimstaden Loen.

Solheim kom til Stabæk i november 2019. Han kom då frå Hammarby i svensk fotball.

