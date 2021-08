Idrettspresidenten: – Tårene mine sprett

sport

– Dette er berre så utruleg storveges. Eg blir heilt sett ut, tårene mine sprett, sa Kjøll til norske medium.

– Vi er lykkelege på vegner av desse to flotte gutane og alle i heile volleyballforbundet, trenarar, folket. Det er oppsiktsvekkjande at vi hevdar oss som vi gjer i sommaridrett. Eg får mange kommentarar frå internasjonale venner som spør «kva er det som skjer hjå dykk?».

Ho er veldig imponert av duoen som vann gull.

– Du skal ha nervar, du skal ha psyke, du skal ha ferdigheiter. Det dei har gjort betyr utruleg mykje for sporten. For heile volleyballmiljøet, men også generelt for sommaridrettane våre, sa ho.

– Eg har kulturministeren på besøk, og han er jo i femte heile tida, så det norske flagget har vorte slite ut desse to dagane.

