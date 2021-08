sport

Veteranane sikra seg ein ny bronse og har to gull (2008 og 2012) og to tredjeplassar (2016 og i år). Dei spelte sitt siste OL, men satsar mot VM i desember.

– Eg held fram på landslaget, men har ingen planar om OL i 2024, sa 41-årige Lunde til NTB.

Ho har planlagt to sesongar til i Vipers Kristiansand.

– Eg held òg fram om dei vil ha meg, men OL i Paris er ikkje aktuelt, sa Frafjord (35), som har ein sesong igjen av kontrakten i Esbjerg.

Lunde summerte opp søndagskampen ho såg frå benken. – Det var supert, men mot slutten vart det litt …

– Vel mykje sjølv om det var mot Sverige?

– Ja.

Jerngrep

Noreg leidde 7–3 etter berre åtte minutts spel. Det auka til 13–5 då resultattavla i Yoyogi-hallen viste 17.53. Det voks til heile 19–7 ved pause. Noreg skåra på 76 prosent av skota i 1.-omgangen og hadde ei målvakt (Silje Solberg) med 50 i redningsprosent.

Svenskane var heilt sjanselause i nabooppgjeret. Dei vart kort og godt utmanøvrerte, avkledde og audmjuka. Noreg hadde rydda opp i hovudet etter at tittelhåpet forsvann fredag, og då viste det seg at det var to klassar forskjell på laga.

– Vi spelte steinbra i forsvar, og eg trur Sverige vart litt skremde, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson i intervjusona.

Då hadde dei verste kjenslene lagt seg. Dei fløymde òg hos han rett etter kampslutt. Han måtte ta pause og tørke tårer i TV-intervju rett etter kampen.

Ingen tvil

– Heldigvis var det ingen tvil i dag, og eg synest vi fortener medaljen. Det er utruleg herleg at vi ikkje dreg tomhendt heim, sa Nora Mørk til Discovery etter å ha skåra åtte mål. Ho vart toppskårar i bronsekampen saman med Kari Brattset Dale.

– Ein OL-medalje heng utruleg høgt. Det er finalen vi aller helsa skulle spelt, men det klarte vi ikkje. Eg er stolt av gjengen, for det har vore utruleg tungt etter semifinaletapet. Dei siste 48 timane har vore tøffe.

Tredjeplassen var ei lita trøyst for norske spelarar, men han viste òg at Noreg burde spelt Tokyo-finale. Anten gjennom å slå ROC eller ved å ha møtt eit anna lag (Frankrike eller Sverige) i semifinalen.

– Det var herleg å spele ein god kamp, men litt bittert når vi ser kor gode vi kan vere, sa Mørk.

Reprise

For andre sommarleikar på rad reiser eit norsk lag heim med tredjeplass etter tap i den «moralske finalen» mot russarane i semien.

Bronsen var Noregs 29. medalje i meisterskap sidan gjennombrotet i 1986. Hergeirsson har stått bak tolv av dei sidan han fekk jobben i 2009. Kontrakten hans går til sommaren 2024. OL i Paris same år kan bli farvelet hans.

Noreg tapte semifinalen mot ROC med 26–27 etter ein kamp der bomskota og dei tekniske feila vart for mange av dei norske spelarane.

Noreg øydela langt på veg moglegheita for gull sjølv.

Det gjer at kvinnelandslaget står med éin tittel på dei fem siste meisterskapane (EM, VM og OL) sidan europameisterskapet i 2016. Det er uvanleg svak utteljing over ein slik periode.

Neste moglegheit kjem i Spania-VM i desember.

