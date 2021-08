Pengegalopp i Manchester og Premier League – forventningane til Solskjær stig

sport

Medan superligaklubbane Barcelona, Real Madrid og Juventus slit økonomisk, brukar Premier League-favorittane pengar som aldri før.

Tittelforsvarar Manchester City slo overgangsrekorden i Premier League då dei henta inn Jack Grealish for nærare 1,2 milliardar kroner. Klubben kan fort slå sin eigen rekord på ny, dersom dei kjøper Harry Kane.

Chelsea sikrar seg mest sannsynleg Romelu Lukaku for ein pris i nærleiken av det City betalte for Grealish.

Manchester United har òg for alvor rusta opp framfor sesongen med stjerner som Jadon Sancho og Raphaël Varane. Etter 2.-plass i Premier League førre sesong, er det dermed forventningar om gull for mennene til Solskjær. Det har nordmannen tru på at dei kan innfri.

– Eg vil heller vere optimist og ta feil, enn å vere pessimist og få rett. Sjølvsagt kan desse spelarane klare det, sa Solskjær i eit intervju med ESPN førre veke.

Premier League blir sparka i gang når nykomlingen Brentford tek imot Arsenal fredag klokka 21.00.

Rike klubbar

Laga som enda i topp fire førre sesong – Manchester City, Manchester United, Chelsea og Liverpool – blir rekna som dei store favorittane til å kjempe om Premier League-tittelen. At fleire av dei bruker store pengesummar på forsterkningar, er det ulike grunnar til.

Dei styrtrike eigarane hos meisterligafinalistane Manchester City og Chelsea bidreg til at dei kan bruke milliardar av kroner på nye stjernespelarar år etter år, trass store underskot, ifølgje The Athletic. I motsetning til medlemsstyrte Real Madrid og Barcelona, kan dei arabiske eigarane til Manchester City og Roman Abramovitsj i Chelsea enkelt spytte inn pengar i klubbane for å sikre storsigneringar.

Manchester United kunne melde om overskot førre sesong, skriv Financial Times. Klubben var tilbake i Meisterligaen, som førte til store TV-inntekter.

I tillegg returnerer tilskodarane denne sesongen, der Old Trafford har plass til 76.000 menneske. Det er over 20.000 fleire enn det byrival City har plass til og nesten dobbelt så mange som det er plass til på heimebanen til Chelsea. Anna enn vaksinasjonskrav, eller negativ koronatest maks 48 timar før kamp, er det ingen avgrensingar på talet på tilskodarar.

Dermed har Solskjærs United middel til å konkurrere med innkjøpa til Manchester City og Chelsea. Den siste klubben som blir venta å kjempe om ligagull, Liverpool, har vore mindre aktiv på overgangsmarknaden.

Stille hos Liverpool

Bortsett frå signeringa av midtstoppar Ibrahima Konaté tidleg i overgangsvindauget, har ikkje meistrane frå 2019/20-sesongen kjøpt éin einaste spelar.

Merseyside-klubben har enno ikkje erstatta midtbanespelaren Georginio Wijnaldum, som gjekk til den einaste klubben som matchar Premier League-kanonane på pengebruken, Paris Saint-Germain.

Rett nok vil Liverpool få forsterkningar frå eigne rekkjer når Virgil van Dijk og Joe Gomez kjem tilbake frå skadeopphald som heldt dei ute store delar av førre sesong. Begge jobbar seg tilbake i form etter å ha returnert på tampen av treningskampen mot Hertha Berlin 29. juli.

Midtstopparane blir nok ikkje å sjå frå start i serieopninga mot Norwich laurdag, i kampen som går utan venstreback Andrew Robertson. Han vart skadd i ankelen i ein treningskamp mot Athletic Bilbao nyleg.

Skaden skal ikkje vere alvorleg, men når reserveløysinga er den ukjende grekaren Kostas Tsimikas, kan det tyde på at Liverpool kanskje må bli med på pengegaloppen for å hamle opp med dei største gullrivalane sine.

