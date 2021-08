Barmen og Andersen ikkje på Brann-trening

sport

– Vi aksepterer at dei er mentalt slitne og har det lite kjekt for tida, og derfor ikkje er klare for trening, seier styreleiar Birger Grevstad til BA.

Dei to var ikkje ein del av Brann-laget som vann 3-2 over Sandefjord søndag. Duoen er ikkje ein del av politietterforskinga som er sett i gang etter det mykje omtalte nachspielet på Brann Stadion.

Styreleiar Grevstad opplyser at Barmen og Andersen har teke valet sjølv om at dei ikkje deltek på trening. På spørsmål om kor lenge dei vil vere borte frå trening, svarer Grevstad:

– Det får vi sjå an. Vi har eit styremøte i kveld, svarer Grevstad.

Det er kjent at tolv Brann-spelarar deltok på festen på Stadion natt til tysdag. Det vart drukke alkohol, og sju unge kvinner utanfor kohorten til Brann-troppen skal ha delteke på festen.

Brann-leiinga reagerte kraftig på hendinga, sidan spelarane ikkje hadde løyve til å vere på arenaen, og fordi smittevernreglementet vart brote. Men klubben valde å ikkje stengje ute nokon av spelarane.

