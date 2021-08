Brann-duo ikkje på trening – styremøte tysdag

sport

– Vi aksepterer at dei er mentalt slitne og har det lite kjekt for tida, og derfor ikkje er klare for trening, sa styreleiar Birger Grevstad til BA.

Dei to var heller ikkje ein del av Brann-laget som vann 3-2 over Sandefjord søndag.

Duoen er ikkje ein del av politietterforskinga som er sett i gang etter det mykje omtalte nachspielet på Brann Stadion.

Styreleiar Grevstad opplyser at Barmen og Andersen har teke valet sjølv om at dei ikkje deltek på trening. På spørsmål om kor lenge dei vil vere borte frå trening, svarer Grevstad:

– Det får vi sjå an. Vi har eit styremøte i morgon, sa Grevstad måndag.

Ser an

Det er kjent at tolv Brann-spelarar deltok på festen på Stadion natt til tysdag. Det vart drukke alkohol, og sju unge kvinner utanfor kohorten til Brann-troppen skal ha delteke på festen.

Brann-leiinga reagerte kraftig på hendinga sidan spelarane ikkje hadde løyve til å vere på arenaen og fordi smittevernreglementet vart brote. Men klubben valde å ikkje stengje ute nokon av spelarane.

Éin spelar er mistenkt for mogleg seksuelt overgrep. Han erkjenner ikkje straffskuld. Fleire spelarar vil bli kalla inn til avhøyr som vitne denne veka, skriv BA.

Dagleg leiar i Brann, Vibeke Johannessen, hadde ikkje høve til å svare på spørsmål frå NTB måndag føremiddag.

Vurderer ulike sanksjonar

Sportssjefen i Brann, Jimmy Nagel Jacobsen, seier til TV 2 at klubben vurderer ulike sanksjonar for dei som var involverte i etterfesten på arenaen til Brann.

– Saka har utvikla seg frå dag til dag og frå time til time. Derfor er det viktig at vi får sett på ting over tid og fullstendig får belyst alt innan vi eventuelt seier kva konsekvensar det kan bli. Men det er ikkje avvist at det kan bli gjord forskjell på dei konsekvensane.

Brann ligg heilt sist i Eliteserien etter 15 kampar. Opp til trygg grunn er det fire poeng.

