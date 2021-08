Hovland framleis nummer 14 på verdsrankinga

sport

Hovland tok seg inn blant dei ti beste i verda for første gong etter godt spel i OL, men fall fire plassar på rankinga etter ein svak 36.-plass i PGA-turneringa i Memphis frå 5.- til 8. august.

14.-plassen beheld han òg etter sist PGA-turneringa i helga, Wyndham Championship i Nord-Carolina. Hovland har gått forbi Rory McIlroy, men også vorte forbigått av Tyrrell Hatton, som rykker opp frå 15.- til 13.-plass.

Det er ingen endringar blant dei tolv beste på rankinga. Kevin Kisner, som vann Wyndham Championship etter omspel med seks spelarar, har gått frå 52.- til 34.-plass. Roger Sloan vart nummer to og har gått frå 313.- til 200.-plass.

Hovland stiller til start torsdag når Fedexcup-sluttspelet går i gang med tre turneringar. Det er dei 125 beste på PGA-touren som deltek i dei tre turneringane, som skal spelast dei neste tre vekene.

Først ut er The Northern Trust-turneringa, som går av stabelen i New Jersey og startar torsdag. Deretter er det BMW Championship veka etter, før sluttspelet blir avslutta med Tour Championship. I tillegg skal han representere Europa under Ryder Cup frå 22.- til 25. september.

Det skal delast ut 60 millionar dollar under sluttspelet. Vinnaren av Fedexcup-sluttspelet får 15 millionar dollar, eller vel 132 millionar kroner.

(©NPK)