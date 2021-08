NFF sa ja til nytt Thorsby-draktnummer på landslaget

sport

Det stadfestar Sampdoria-proffen sjølv overfor NRK.

Miljøbevisste Thorsby har sjølv ønskt å spele med draktnummer to kommande sesong for å rette fokus mot klimamålet om å halde den globale oppvarminga under to grader. Målet kjem fram av Parisavtalen.

Nyleg fekk han ja av Sampdoria-leiinga. No følgjer altså NFF etter.

Landslagsprofilen håpar å bidra til at det blir ytterlegare retta merksemd mot kampen for miljøet.

– Jo betre eg leverer, jo større blir stemma mi og moglegheita til å prate om ting som er viktig. Det kjem eg til å halde fram med, seier Thorsby til NRK.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund stadfestar overfor kanalen at draktønske til Thorsby er innvilga.

(©NPK)