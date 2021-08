Rafik Zekhnini klar for Molde

sport

Zekhnini blir Moldes andre signering denne sommaren, etter at Sivert Mannsverk kom til klubben i starten av august frå Sogndal.

– Rafik er eit stort talent med både fart og tekniske ferdigheiter. Han har god erfaring frå utlandet i land som Italia, Nederland og Sveits, så no gler vi oss til å sjå Zekhnini i aksjon. Dette er ei kjempespennande signering, seier administrerande direktør Ole Erik Stavrum til nettsidene til klubben.

Moldensarane leier Eliteserien med 33 poeng etter 16 kampar. Andreplasserte Bodø Glimt har 28 poeng på 15 kampar.

Zekhnini slo gjennom for Odd etter ein svært god vårsesong i 2017. Det gjorde at italienske Fiorentina kjøpte nordmannen i midten av juli same år. Berre to dagar seinare skåra han i debuten, og han fekk den offisielle debuten sin for laget i serieopninga mot Inter, då han kom inn med ti minutt igjen av kampen.

Det vart berre med det eine innhoppet for klubben. I april 2018 vart han lånt ut til Rosenborg, der det vart ti kampar og eitt mål. Så vart han lånt ut til Twente i to periodar, før det vart 15 kampar og to mål for sveitsiske Lausanne sist sesong.

Zekhnini har 30 aldersbestemde landskampar for Noreg, mellom dei åtte for U21-landslaget.

