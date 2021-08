Abraham seld til Roma for over 400 millionar kroner

sport

Roma opplyser på nettsida si at overgangen for 23-åringen er i boks for 40 millionar euro, omkring 415 millionar kroner.

Spissen får nummer 9 på ryggen.

– Du kan merke når ein klubb verkeleg vil ha deg, og Roma gjorde det klart umiddelbart, seier Abraham.

Rui Patrício, Eldor Shomurodov og Matias Vina har allereie signert for hovudstadsklubben denne sommaren.

Abraham enda med 30 mål på 82 kampar i alle turneringar for Chelsea. Han har tidlegare vore på utlån i Swindon, Swansea og Aston Villa.

(©NPK)