Branns styreleiar: – Vi treng tid

Brann-styret møttest på Brann Stadion tysdag morgon etter ei hektisk veke. Etter lange diskusjonar stilte styreleiar Birger Grevstad og dagleg leiar Vibeke Johannesen til ei pressebrifing utanfor lokala til klubben klokka 17.30.

– Vi ber om forståing for at klubben er i ein krevjande situasjon, og vi tenkjer at det er vanskeleg å svare på alle spørsmål. Vi treng tid no framover dei nærast dagane for å omarbeide alt som skjer på ein grundig måte, sa styreleiar Grevstad.

Eliteserieklubben har hamna i søkjelyset etter nachspiel på heimebana til klubben sist veke. Hendingane der har leidd til at politiet etterforskar eit mogleg seksuelt overgrep. Éin person har status som mistenkt i saka.

Advokat Nina G. Sandnes i firmaet Kluge hjelper Brann i situasjonen klubben no står i. Ho er mellom anna spesialist på arbeidsrett og avslutning av arbeidsforhold.

