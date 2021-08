IHF-endring gir tøffare veg til VM-sluttspelet for handballjentene

sport

Noreg speler i gruppe C og møter Romania og to asiatiske motstandarar i gruppespelet.

Gruppespelet består av åtte grupper med fire lag. Dei to beste går vidare til mellomrunden, der gruppene A og B, C og D, E og F, G og H blir slått saman.

Dei to beste laga frå desse fire gruppene går vidare til kvartfinalar, og det er her at (IHF) har gjort ei endring, melder dansk TV 2. I VM for menn i Egypt møttest laga i A/B og E/F, og C/D møter G/H-gruppene. I VM for kvinner blir det laga frå A/B og C/D, E/F og G/H som møttest.

Det høyrest kanskje ikkje ut som nokon stor forskjell, men i dette tilfelle, som vart kjent først fem dagar etter trekkinga, vil det ha ei kjempestor betydning,

Slik det er no, vil laga som vart blant dei seks beste i OL – Frankrike, Russland, Noreg, Sverige, Nederland og Montenegro – alle vere i gruppene A-D.

Noreg, Frankrike, Russland og Nederland har dominert kvinnehandball dei siste åra og nærast abonnert på semifinaleplassar i meisterskapane. No får berre to av dei sjansen til no ein semifinale.

I ein e-post til danske TV 2 grunngir IHF den seine endringa med at dette oppsettet vil gi mindre stress rundt logistikken sidan laga kan bu i dei same byane dei speler dei innleiande kampane sine i.

Det har ikkje lykkast NTB å få ein kommentar frå landslagssjef Thorir Hergeirsson.

