Brann-målvakt Andersen om rykta: – Det tøffaste som har skjedd i livet mitt

Brann-sisteskansen møtte media i samband med treninga tysdag. Der var han tilbake saman med lagkameratane etter fleire dagar med pause.

I møtet med eit stort pressekorps sette dansken ord på hendingane på dei siste dagane. På spørsmål om korleis han har opplevd dei mange rykta som har versert etter festen, svarte han:

– Det har vore noko av det tøffaste som har skjedd i livet mitt. No er eg glad for å vere på treningsbanen. No trur eg vi kan komme vidare. Eg er ekstremt stolt av å vere Brann-spelar.

Andersen opna òg opp om at familien har vore utsett for ubehagelege situasjonar dei siste dagane. Natt til laurdag førre veke vart brannalarmen utløyst i leilegheitsbygget der målvakta bur.

Andersen flytta seg ut saman med kona si og dei to vesle barna til paret. Situasjonen kjendest utrygg.

– Det var ekstremt utrygt. Eg hadde dotter mi på armen. Då eg høyrde namnet hennar bli nemnt i samtalar, var det utrygt, men heldigvis skjedde det ingenting, sa han.

Det skal òg ha dukka opp folk på døra til fotballspelaren. Han hadde allereie planar om å flytte frå leilegheita, men seier dei planane vart påskunda.

Dei siste dagane har vore tøffe, ifølgje Brann-spelaren.

– Det er «survival mode». Det er inga flukt. Det handlar berre om å vere der for dei som betyr noko for meg, sa Andersen om den siste tida.

32-åringen stadfesta at han var til stades på nachspielet førre veke, men ville ikkje kommentere kva som skjedde på festen på Brann Stadion.

