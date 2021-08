ESPN: Zuccarello & co. får spele med reklame på trøyene

sport

I fleire år har den mektige sjefen i NHL, Gary Bettman, vore imot draktreklame. No skal han, ifølgje den amerikanske sportskanalen, ha endra syn. Han ser no moglegheita til å få inn meir pengar i potten etter at idretten har slite under koronapandemien. Det er svenske Aftonbladet som omtaler saka onsdag.

Frå neste sesong vil den beste ishockeyligaen i verda òg tillate reklame på draktene. Det er ikkje snakk om spesielt store annonseplassar på trøyene. Ifølgje opplysningane får ein ikkje overstige 7,5 x 9 centimeter.

NBA, den nordamerikanske basketballserien, har tillate reklame på draktene sidan 2017. No er Bettman tvinga til å sjå på nye inntektsmoglegheiter.

NHL har sidan 2016 hatt reklame på oppvarmingsdraktene og i fjor fekk ein ha reklame på hjelmen.

(©NPK)