Kvinnelege fotballspelarar gøymer seg i Afghanistan

sport

– Situasjonen i Afghanistan er veldig urovekkjande, og Fifa følgjer det nøye. Fifa er framleis opptekne av å få fotballen til å vekse globalt, som inkluderer utvikling av kvinnefotball i Afghanistan, heiter det i ei fråsegn frå Det internasjonale fotballforbundet.

Tidlegare kaptein for det afghanske kvinnelandslaget, Khalida Popal, seier at livet til spelarane er i fare.

– Eg har fortalt dei at dei bør slette kontoane sine i sosiale medium, slette bilete og gøyme seg. Det er hjarteskjerande, fordi vi i alle desse åra har jobba for auke kvinners synligheit, og no seier eg til jentene mine i Afghanistan om å vere stille og gøyme seg, seier Popal.

Popal flykta sjølv for sitt liv frå Afghanistan til Danmark i 2011.

– Dei fleste har forlate heimane sine og gøymt seg saman med slektningar, fordi naboane veit at dei er fotballspelarar, seier Popal om situasjonen.

Taliban tok over den afghanske hovudstaden måndag, og det gamle regimet flykta. Talsmann for opprørsgruppa Zabihulla Mujahid har vore tydeleg med å prøve å overtyde verda om at Taliban har forandra seg frå gruppa som styrte på brutalt vis i Afghanistan på 1990-talet.

Han lova at Taliban skal respektere kvinners rettar, og at kvinner både skal få studere og jobbe, men han slo likevel fast at det vil skje i samsvar med islamske normer.

Det afghanske kvinnelandslaget er rangert som nummer 152 av 167 land på Fifa-rankinga.

(©NPK)