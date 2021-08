Sandvik Halgunset vart helten for Sandnes Ulf

sport

Allereie etter tre minutts spel tok Strømmen leiinga ved Christopher Cheng, men Michael Baidoo utlikna for Sandnes Ulf etter 22 minutt. Sander Birkeland sørgde for at Strømmen tok leiinga igjen med skåringa si nokre minutt før pause. Laga gjekk av bana til pause på stillinga 2-1 til Strømmen.

Eit kvarter før slutt utlikna innbytar Maxwell Effiom for Sandnes Ulf. Han vart bytt inn berre sju minutt tidlegare. Innbytar Ingvald Sandvik Halgunset vart matchvinnar med skåringa si rett etterpå. Han hadde vore på banen i berre åtte minutt.

Sandnes Ulfs Sander Finjord Ringberg fekk sjå det gule kortet. For Strømmen fekk Simen Olafsen og William Moan Mikalsen gult kort.

Etter oppgjeret på Øster Hus Arena har Sandnes Ulf 16 poeng og Strømmen 13 poeng.

Magnus Nicolai Koløy var kampleiar.

Neste runde skal Sandnes Ulf møte KFUM Oslo, og Strømmen møter Aalesund. (©NTB)

