Stöckl møter leiinga i skiforbundet – håpar på forklaring

Stöckl stadfestar overfor VG at han er innkalla til møte med toppane i eige forbund.

– Dei ønskjer å møte hoppkomiteen og oss. Eg håpar det dreier seg om ei forklaring. Det stod i e-posten at vi ville bli informerte om vedtaket. Mitt håp er at konflikten lèt seg løyse, og vi håpar at han held fram, seier Stöckl til avisa.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff skriv samtidig i ei tekstmelding til VG at «det ikke er planlagt infomøte der Clas Brede Bråthen er tema».

Graff opplyser vidare at det har vore dialog «om et møte med fokus på tilrettelegging for hopp fremover».

