VG: Arsenal samd med Real Madrid om Ødegaard-kjøp

sport

Ødegaard var i Arsenal på lån dei siste månadene av 2020/21-sesongen. No ligg alt til rette for at han kjem tilbake til laget på permanent basis.

VG sit på opplysningar om at Arsenal betaler ein stad mellom 35 og 40 millionar euro for Ødegaard. Det vil i så fall gjere 22-åringen til den dyraste norske spelaren i historia. Etter ein legesjekk vil han skrive under ein avtale fram til 2026.

Også den anerkjende overgangseksperten Fabrizio Romano erfarer det same.

Ødegaard spelte 20 kampar og skåra to mål i det første Arsenal-opphaldet sitt. Han var på banen i fleire av kampane til Real Madrid i sesongoppkøyringa, men var ikkje med i kamptroppen til serieopninga mot Alavés sist helg.

Drammensaren vart henta til Real Madrid i 2015. Sidan har han vore på lån i Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad ved sida av Arsenal.

Arsenal innleidde Premier League-sesongen med eit skuffande 0-2-tap for Brentford sist fredag. Kommande helg ventar Chelsea til byderby på heimebane.

(©NPK)