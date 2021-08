Viking tek ikkje over Avaldsnes: – Vanskeleg å gjennomføre

sport

Det opplyser Avaldsnes i ei pressemelding. Der står det at klubbane har «konkludert med at det er vanskelig å få til et samarbeid som er passende og har samme ambisjonsnivå».

Fleire eliteklubbar på herresida har dei siste åra satsa på kvinnefotball. Framfor 2020-sesongen bytte til dømes Trondheims-Ørn namn til Rosenborg, og det var noko liknande Avaldsnes og Viking sjekka ut moglegheitene for å gjere òg i rogalandsfotballen.

Ifølgje Avaldsnes har det vore kontakt mellom klubbane i lang tid, men det har heile vegen vore klart at målet ville vere vanskeleg å oppnå. Viking har understreka at dei per i dag ikkje har organisasjon eller økonomi til å overta eit lag i Toppserien, medan lokale krefter har jobba aktivt for å vidareføre Avaldsnes si satsing på Haugalandet.

«Det har vært lærerike samtaler, men denne muligheten ble vanskelig å gjennomføre for begge parter», skriv Avaldsnes.

(©NPK)