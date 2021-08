Ingen positive narkotikaprøvar i Brann

sport

Ho fekk spørsmål om narkotikatestane som er utførte utanfor lokala til Brann i Bergen torsdag.

– Det er ingen positive testar. Det er ikkje meir eg kan seie om den saka der. Men eg vil påpeike at vi som arbeidsgivar aldri har pålagt dei tilsette å ta narkotikatestar, for det har aldri vore ein mistanke frå vår side. Men med bakgrunn i rykte har vi gitt dei eit tilbod for å få reinvaska seg frå nokre av rykta, seier Johannesen.

Ho ville ikkje seie kor mange av spelarane det dreidde seg om.

– I kor stor grad kan ein avsløre narkotikabruk gjennom ein test?

– Han vart teken ganske seint, men det finst metodar for dette. Vi som arbeidsgivar har ikkje nokon grunn til å tru at det har vorte brukt narkotika på stadion, seier ho, og den daglege leiaren ville ikkje svare på kor mange som har testa seg.

Brann-leiinga undersøkjer framleis kva som skjedde på nachspielet som tolv av Brann-spelarane var på førre veke.

