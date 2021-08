Manchester United-legende diagnostisert med alzheimer og demens

sport

Skotske Law, som vann ligaen med Manchester United i 1964/65- og 66/67-sesongen, vel å stå fram med diagnosane medan han enno er i stand til å snakke.

– Det er ein utruleg vanskeleg og problematisk sjukdom eg har sett mange av vennene mine vere gjennom, seier Law ifølgje SkySports.

81 år gamle Law vann gullballen i 1964, og vart dermed den første personen frå Skottland til å gjere det. Han vann òg den gjævaste europacupen med dei raude djevlane før han la opp i 1974.

Han seier at han no vil takle sjukdommen på best mogleg vis, og at han derfor vil gå ut med nyheita om sjukdommen sjølv.

– Eg merkar meg korleis hjernen min blir verre og korleis minnet mitt forsvinn når eg ikkje vil det, og det skaper uvisse i situasjonar som er utanfor kontrollen min, seier han og legg til:

– Eg forstår kva som skjer og det er derfor eg vil adressere situasjonen min medan eg kan, fordi eg veit at det vil komme dagar der eg ikkje forstår, og eg hatar tanken på det akkurat no.

