Mathis Bolly blir lånt ut til Stabæk

Bolly spelte sist for Molde mot Trabzonspor førre veke då han kom inn i den andre ekstraomgangen. No er det klart at han blir å sjå i Stabæk-drakt ut sesongen. Han har slite med speletid denne sesongen og berre fått åtte korte innhopp i Eliteserien. Før minutta mot Trabzonspor var han ikkje eingong i troppen til Molde på vel ein månad.

Bolly starta karrieren i Holmlia og debuterte for Lillestrøm i 2008. Han var hos dei gulkledde fram til 2013, då han vart klar for tyske Fortuna Düsseldorf. Der var han fram til juli 2016, og fekk mellom anna med seg sju Bundesliga-kampar for klubben.

Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann kjenner spelaren godt frå tida i LSK.

– Mathis er ein fin gut som kjem til å gå godt inn i garderoben. Han er seriøs i treningsarbeidet og har ein ekstrem X-faktor, seier Bjarmann til nettsida til klubben.

Bolly er kjent for hurtigheita si og brukte i sine glansdagar 4,61 sekund på 40 meter. Han spelte for Elfenbeinskysten under fotball-VM i 2014.

– Eg trur dette kan bli veldig bra for Mathis. Han treng kamptrening og speletid, så no vi gler oss til å følgje med han i Stabæk, seier Moldes administrerande direktør Ole Erik Stavrum.

