Svensk stjerne med forfall til Toppidrettsveka

– Eg har kjent meg sliten og overbelasta den siste tida. Etter dialog med det medisinske temaet, trenarane og mamma, kom eg fram til at det beste var å stå over konkurransen. No får helsa gå føre. Det kjennest som ei trist, men ei klok avgjerd, seier Karlsson i pressemelding, attgitt i Aftonbladet.

Skisesongen nærmar seg med stormsteg og i kveld blir Toppidrettsveka innleidd på Hitra med eit 55 kilometer langt rulleskirenn. Ein held fram med motbakkeløp og sprint i Aure på Nordmøre fredag og det heile blir avslutta i Orkdal laurdag med skiathlon.

På herresida har Didrik Tønseth og Emil Iversen meldt forfall på grunn av sjukdom.

