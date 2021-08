Ødegaard blir gjenforeina med Arsenal – den dyraste norske fotballspelaren gjennom tidene

sport

Overgangen vart stadfesta av Arsenal fredag morgon.

Arsenal-trenar Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvindauget i 2021. Då vart han henta på lån frå Real Madrid. No skal han vere i London-klubbane dei fem neste åra.

Ifølgje fleire medium skal overgangssummen liggje mellom 35 og 40 millionar euro. Det svarer til mellom 370 og 425 millionar kroner, og er den største summen brukt på ein norsk fotballspelar nokosinne.

Sander Berges overgang frå Genk til Sheffield United i 2020 var den førre rekordsummen. Han vart kjøpt for nærare 220 millionar kroner.

Ødegaard skal spele med nummer 8 på ryggen for Arsenal, men blir ikkje speleklar til søndagens Premier League-kamp mot Chelsea.

– Eit unikt talent

På ein pressekonferanse vel ein halvtime etter at overgangen var stadfesta, skrytte Mikel Arteta av den nyaste signeringa si då han fekk spørsmål om kva nordmannen kan tilføre laget.

– Mykje av det same som sist sesong. Han gjorde oss betre, og han har eit unikt talent for måten vi ønskjer å spele på. Eg er kjempefornøgd med at klubben gjorde eit forsøk på å hente han, sa Arteta.

Arsenal-trenaren stadfesta òg at Sheffield United-målvakt Aaron Ramsdale fort kan følgje Ødegaard inn portane. 23-åringen, som var med i England-troppen i EM, skal ha gjennomført delar av den medisinske sjekken sin og er berre formalitetar frå å bli Arsenal-spelar.

Ramsdale vil i så fall bli det femte spelarkjøpet Arsenal gjer denne sommaren. Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White og overgangen på fredag for Ødegaard er dei fire andre spelarane Arteta har henta inn så langt.

Tøff konkurranse

Ødegaards klubbskifte skjer berre nokre dagar etter at Carlo Ancelotti sa at det var stor konkurranse om plassane på midtbanen til Real Madrid.

– Det er ein konsekvens av den samla situasjonen, og alt kan endre seg fram til 2. september. Eg har fortalt Ødegaard at det er stor konkurranse på midtbanen. Det er åtte spelarar i hans posisjon, sa Real-trenar Ancelotti på ein pressekonferanse førre veke.

Stjernespelarar som Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde og Ancelotti-favoritten Isco er somme av namna Ødegaard måtte ha danka ut for å få plass i startoppstillinga til Real Madrid.

22-åringen skreiv under for Real Madrid allereie i januar 2015, men har stort sett i åra etter det vore på utlån i diverse klubbar.

Imponerte i Arsenal

Nordmannen fekk 20 kampar og skåra to mål for Arsenal vinteren og våren 2021.

Han skåra i to strake kampar over tre dagar i mars. Først i 3-1-sigeren over Olympiakos borte, og deretter vart det ny skåring i byderbyet mot Tottenham. Han starta ni kampar og kom inn i fem.

Arsenal serieopna med 0-2-tap for Brentford fredag.

Då mangla dei fleire viktige spelarar som Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Begge stjernespissane var ute etter å ha testa positivt for koronaviruset. Lacazette rekk garantert ikkje kampen på søndag mot Chelsea, medan Aubameyang er usikker til London-derbyet.

(©NPK)