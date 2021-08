Ødegaard blir gjenforeina med Arsenal

sport

Arsenal-trenar Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvindauget i 2020. Då vart han henta på lån frå Real Madrid. No skal han vere i London-klubben dei fem neste åra.

Overgangen skjer berre nokre dagar etter at Carlo Ancelotti sa at det var stor konkurranse om plassane på midtbanen til Real Madrid.

– Det er ein konsekvens av den samla situasjonen, og alt kan endre seg fram til 2. september. Eg har fortalt Ødegaard at det er stor konkurranse på midtbanen. Det er åtte spelarar i hans posisjon, sa Real-trenar Carlo Ancelotti på ein pressekonferanse førre veke.

Nordmannen skreiv under for Real Madrid allereie i januar 2015, men har stort sett i åra etter det vore på utlån i diverse klubbar. Nordmannen fekk 20 kampar og skåra to mål for Arsenal vinteren og våren 2021.

Han skåra i to strake kampar over tre dagar i mars. Først i 3-1-sigeren over Olympiakos borte, og deretter det vart ny skåring i byderbyet mot Tottenham. Han starta ni kampar og kom inn i fem.

Arsenal serieopna med 0-2-tap for Brentford fredag.

