Solbakken likar karrierevalet til Ødegaard: – Perfekt

Framtida til Ødegaard er endeleg avklart etter ei usikker tid i Real Madrid. Fredag stadfesta Arsenal kjøpet av den 22-årige midtbanespelaren.

– Det er perfekt for Martin. Det er ein stor klubb som vil tilbake på sporet, og han ser på Martin som ei veldig viktig brikke i gjenreisinga av klubben. Han kjem til å bli viktig for dei, seier Solbakken til NTB.

Overgangen er godt nytt for Noreg. Ødegaard risikerte mykje benkesliting i Real Madrid, medan han i Arsenal ligg an til å få rikeleg med speletid. Han skåra to mål og hadde to målgivande pasningar på 20 kampar då han var i Arsenal delar av sist sesong.

Ifølgje fleire medium betaler London-klubben ein stad mellom 35 og 40 millionar euro for Ødegaard. Det svarer til noko mellom 370 og 425 millionar kroner. Med det blir han den dyraste norske fotballspelaren i historia.

