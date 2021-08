Solskjær ser ikkje bort frå Varane-debut søndag: – Har trena bra

sport

Ole Gunnar Solskjær heldt korta tett til brystet på pressekonferansen på fredag. Der ville han verken stadfeste eller avkrefte om nysigneringane Varane og Jadon Sancho er aktuelle frå start.

– Dei har trena bra og fått nokre minutt. Vi har hatt ei god veke, og laurdag vil de sjå kven som blir med flyet sørover, sa Solskjær.

Vel han å bruke Varane, vil det i så fall bli den første framferda til stopparstjerna etter overgangen frå Real Madrid. Det vil truleg ta frå Victor Lindelöf ein plass på laget.

Varane vart sist laurdag presentert for United-fansen på Old Trafford. Det vart gjort i forkant av 5-1-sigeren over Leeds i serieopninga. 28-åringen skal ha kosta den engelske storklubben i overkant av 450 millionar kroner.

