Tarjei Bø trekkjer seg frå landslagssamling etter rulleskikrasj

Bø fekk både hjerneristing og skrubbsår over heile kroppen etter at han fall to gonger i eit renn i Wiesbaden sist søndag.

«Kroppen min er framleis død etter fallet, så eg kan ikkje trene ennå», kunngjer Bø på Instagram-kontoen sin.

Landslagstrenar Egil Kristiansen seier til NRK at det går rett veg for 33-åringen.

– Han er mykje betre no. Første dagen var han heilt bleik og grå i ansiktet, og han sa ingenting. Kroppen kjennest bra ut igjen, men skrubbsåra er ikkje heilt bra enno, fortel Kristiansen.

Etter falla gjekk fleire profilar ut mot utstyrsleverandøren Rottefella og klaga på bindingane. Blant dei var langrennsprofilen Emil Iversen.

– Det verkar ikkje som dei tek det heilt på alvor. Det er heilt forferdeleg, spør du meg. Det er ikkje akseptabelt, sa Iversen tidlegare i veka.

