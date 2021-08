sport

– Vi hadde håpa at dialogen var løpande og i forkant og at det ikkje gjekk føre seg i media. Vi er frustrerte, seier toppfotballsjef Lise Klaveness til NTB.

NFF veit per måndag ikkje kor mange tilskodarar som kjem inn på stadion til herrekampane om kort tid. Men NFF har fått ei munnleg stadfesting på at den nederlandske troppen slepp inn i Noreg.

Oppgjeret mot Nederland blir debuten til Ståle Solbakken på Ullevaal med A-landslaget.

Tilskodartalet ligg an til å bli betydeleg lågare enn NFF håpa på. I starten av juli spurde forbundet regjeringa om å få utnytte 75 prosent av tilskodarkapasiteten på Ullevaal stadion, det vil seie opp til 20.400 tilskodarar.

– Vi håpar på ei endring (frå 7000) og har gode grunnar til det. Det er snakk om vaksinerte menneske, eller tilskodarar som avlegg ein negativ koronatest på kampdagen, seier Klaveness til NTB.

Nederland-kampen blir spelt 1. september medan oppgjeret mot Gibraltar går seks dagar seinare. Mellom desse kampane skal Noreg spele borte mot Latvia.

Må vente?

Det norske landslaget står med seks poeng etter tre kampar i kvalifiseringa til meisterskapen i Qatar i november og desember neste år.

Klaveness meiner at det blir viktig med så mange tilskodarar som mogleg på Ullevaal under Nederland-kampen fordi vi «møter eit lag som truleg er betre enn oss». Ho spør òg etter føreseielegheit og peikar på at det er mange organisatoriske utfordringar tilknytt landskampar.

NFF vurderer òg sterkt å flytte kvinnelandskampen mot Armenia 16. september ut av Noreg. Bakgrunnen for dette er at dei fleste ukrainske spelarane skal ha fått Sputnik-vaksinen. Denne er ikkje godkjend i Noreg og kan skape utfordringar rundt innreise.

Kommunikasjonsrådgivar i Kulturdepartementet, Simon Stjern, kan ikkje love NFF svar med det aller første. – Usikker på når dei får svar, men sannsynlegvis om eit par dagar, seier han til TV 2.

