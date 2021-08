Opprykksfavoritt AaFK snubla mot botnlag – FFK strålte

sport

Strømmen ligg på tredje siste plass, men har berre sleppt inn 16 mål. Berre serieleiar HamKam, som speler seinare måndag, har sleppt inn færre.

Heime mot Aalesund var det nærast utruleg at den statistikken heldt. AaFK kjempar om opprykk med stort budsjett og skapte fleire sjansar, men klarte ikkje få ballen i mål mot Strømmen, som har deltidsspelarar med jobb på si.

Lars Arne Nilsens Aalesund gjekk dermed på ein stor smell i kampen om opprykket.

Serietoar Fredrikstad hadde derimot få problem med å skåre mot Blink, som ligg nest sist i serien. FFK vann 5–1 og er på same poengsum som HamKam før kveldskampen til serieleiaren.

Jerv følgjer eitt poeng bak etter 3–2 mot tabelljumbo Grorud, medan AaFK er på fjerde, tre poeng bak. Åsane klarte berre 1–1 mot Bryne og er på sjetteplass, medan KFUM på niande gjekk mot siger, men måtte ta til takke med 1–1 mot Sandnes Ulf.

I botnen er det fem poeng frå Grorud til Sandnes Ulf på fjerde siste plass.

Festkveld og filming

Det vart ein festkveld i solskinet i Plankebyen, der det ikkje berre var på banen handlinga gjekk føre seg. Det blir jobba med ein ny film i «Lange Flate Ballær»-universet, og måndag var det innspeling på Fredrikstad Stadion.

Kanskje augna FFK-spelarane eit håp om å kapre ei filmrolle? Måla i første omgang var små Hollywood-augneblinkar. Først banka Olav Øby inn eit frisparkmål, før Taofeek Ismaheel la på til 2–0 med eit flott langskot.

Botnlaget Stjørdals-Blink skapte òg sjansane sine og sette FFK under press, men fekk ikkje utteljing. Kampen viste tydeleg at det er bakover på banen FFK har størst behov for å heve seg.

I andre omgang sikra ein dobbel frå Henrik Kjelstrud Johansen 4–0 for eit effektivt FFK. Blink fekk ei fortent redusering då Aleksander Foosnæs sklei ballen i mål kvarteret før full tid.

Pusta letta ut

I Oslo heldt Jerv på å miste kontakten med topplaga i bortekampen mot Grorud. Oslo-laget leidde 2-1, men Jerv redda 3-2-siger.

Groruds spisstalent Oscar Aga (20) skåra to gonger, men etter at Felix Schroter sette inn 3–2 etter 64 minutt kunne Jerv puste letta ut og ta med seg tre poeng.

Puste letta ut var det mange som gjorde på Strømmen stadion òg. Spelarane fall utmatta om på bakken då kampen vart blåsen av seks minutt på overtid.

Det vart eit krafttak for å sikre poeng mot AaFK. Strømmen har åtte uavgjortkampar, mest i serien. For Aalesund ventar no kamp mot Raufoss.

