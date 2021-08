Presidenten i Tanzania med sjokkfråsegner om kvinnefotball

sport

Det var under ein sigersseremoni til ære for landslaget for menn søndag, at president Hassan fyrte i veg ei rekkje nedsetjande kommentarar om kvinnelege fotballspelarar.

Ironisk nok skjedde det medan ho tok til orde for auka støtte til kvinnefotball. Kvinnene må få betalt, fordi dei vil slite med å finne seg ein mann, meinte ho.

– For dei som har flate bryst, kan det hende at du tenkjer at dei er menn og ikkje kvinner. Og viss du ser på ansikta deira så kan du byrje å lure. Fordi viss du vil gifte deg, så vil du gifte deg med nokre attraktive, sa presidenten.

Før ho la til at for kvinnelege fotballspelarar har «desse kvalitetane forsvunne».

– I dag gjer dei oss stolte som nasjon ved å hente heim trofé, men kva framtid har dei når beina er for slitne til å spele fotball, noko som liv vil dei ha då? heldt Hassan fram.

Kommentarane har fått sosiale medium til å rase mot den sitjande presidenten.

(©NPK)