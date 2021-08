Stöckl varslar nye møte med hoppkomiteen – har ikkje teken stilling til eiga framtid

sport

Der har landslagshopparane samling og ulike konkurransar denne veka. NTB får opplyst at også Bråthen er venta til Lillehammer denne veka,

Det har storma i hoppleiren dei siste vekene etter at det vart kjent at Skiforbundet ikkje ønskjer å fornye kontrakten med sportssjef Clas Brede Bråthen etter at den noverande kontrakten går ut i april 2022.

– Det siste er at vi hadde eit møte med hoppkomiteen sist veke. Der vart vi samde om at det trengst fleire møte. Sannsynlegvis kjem dei opp hit medan vi har konkurransane her i Lillehammer, og då blir det fleire samtalar i fleire grupperingar for å skape tillit og komme oss vidare i prosessen, seier Stöckl til NTB måndag ettermiddag.

– Er det noka rørsle i samtalane?

– Det tør eg ikkje å seie på noverande tidspunkt. Det tek nok fleire møte før vi kan komme med ny informasjon.

Søksmål

Stöckl har hatt samtalar med leiaren i hoppkomiteen Alf Tore Haug og medlemmen i hoppkomiteen Stine Korsen som har mandat til å føre samtalane på vegner av komiteen.

– Kva tenkjer du om at Bråthen har varsla søksmål mot skiforbundet?

– Det er opp til Clas Brede og advokaten om dei ønskjer det. Det er varsla eit søksmål, men det har ikkje komme enno.

Respekt

– Kva tenkjer du om rolla di oppe i det her?

– Vi får sjå. Eg er framleis glad for å vere landslagstrenar for denne gjengen, og eg elskar jobben min. Vi får vente å sjå. Eg har ikkje signert nokon ny kontrakt. Prosedyren fram til no er at eg har snakka med sportssjefen om ny kontrakt cirka eitt år før den noverande går ut, men Clas har ikkje snakka med verken meg eller nokon andre som har kontrakt som går ut fordi han har vore usikker rundt eiga framtid. Det har eg full respekt for, for det er sportssjefen som skal signere den nye kontrakten.

– Kva gjer du om Clas Brede ikkje held fram?

– Der har eg ikkje komme til nokon konklusjon. Det tør eg eigentleg å tenkje på. Eg er optimist i denne samanhengen og håpar at vi kan halde fram samarbeidet vårt. Dette er ikkje oss mot skiforbundet. Det er vi saman med skiforbundet. Vi er del av noko større enn oss, men lojalitet betyr ikkje at ein er samd i alt som er sagt. Ein må vere ærleg, seier Stöckl.

