Botheim og Holmgren Pedersen i Noreg-troppen

Holmgren Pedersen fekk 34 kampar for Molde før han vart seld til Feyenoord i juli. Der har han spelt alle minutt i dei to første seriekampane for den nederlandske klubben. I Conference League-kampen mot Elfsborg vart det både målgivande og gult kort for ungguten, som har to U21- og ni G19-landskampar frå før.

– Det var ein «nobrainer», sa Solbakken om å ta med 21-åringen til septemberkampane i VM-kvalifiseringa.

Pedersen erstattar Jonas Svensson, som er nybakt far og ikkje med i troppen.

– Han har ein stor spisskompetanse med farten sin, sa Solbakken.

Erik Botheim har skåra på bestilling sidan han kom til Bodø Glimt før sesongen. Han har notert seg for ni skåringar på 16 kampar så langt, etter å ha vorte frigitt av Rosenborg etter sist sesong.

– Botheim er ein slags joker, sa Solbakken om spissen.

Må stå over

Utanom dei to overraskingane var det fleire kjende namn i troppen, som blir fronta av Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Sander Berge og Kristoffer Ajer.

Oppgjeret mot nederlendarane blir svært viktig med tanke på Noregs moglegheiter til å nå 2022-VM. Førsteplassen i gruppa gir direkte VM-billett.

Alexander Sørloth (gule kort) og Kristian Thorstvedt (raudt kort) er avvist mot Nederland, men duoen er med i troppen.

Noreg har seks poeng etter tre kampar i kvalifiseringa. Tyrkia toppar med sju og har, i tillegg til Noreg, Nederland og Montenegro bak seg på seks poeng.

Resten av kvalifiseringa blir avvikla denne hausten.

Den norske troppen:

Per Kristian Bråtveit (Nîmes), André Hansen (Rosenborg), Ørjan Nyland (Bournemouth) – Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Blir runne), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana), Sander Berge (Sheffield United), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Aron Dønnum (Standard Liège), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal), Erik Botheim (Bodø/Glimt), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Kristian Thorstvedt (Genk).

