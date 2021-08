Bråthen: – Vanskeleg å setje ord på den støtta eg har fått

sport

– Eg trur alle skjønar det at det å bli verdsett av folk du har enorm respekt for, og folk som betyr mykje for deg, er jo på mange måtar det som er viktig her i livet. Det er jo derfor eg er her òg, for å sjå på Daniel og prøve å håpe at det kjem i gang slik som vi alle saman håpar at det skal. Det er vanskeleg å setje ord på den støtta eg har fått. Det er veldig sterkt.

Det sa Clas Brede Bråthen til eit samla pressekorps tysdag formiddag. Det har storma i hoppleiren dei siste vekene etter at det vart kjent at Skiforbundet ikkje ønskjer å fornye kontrakten med sportssjef Bråthen etter at hans noverande går ut i april 2022.

På spørsmål om kva han syntest om at saka har vorte gjort offentleg, svarte Bråthen:

– Det hadde vore best for alle om det ikkje var noko sak i det heile. No som det har vorte som det har vorte, må vi komme oss vidare. Eg håpar at utfallet blir at det blir betre for dagens skihopparar og skihopparane i framtida.

(©NPK)