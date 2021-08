Hoppkomiteen: Bråthen prøvde å kuppe eiga tilsetjing

sport

Det kjem fram i ei pressemelding frå hoppkomiteen. Haug viser der til kontrakten som har vorte kjend hos NRK tysdag.

«Vi anser dette som et forsøk fra Clas Brede på kuppe egen ansettelse, og vi er også kjent med at det er gjort forsøk på å få «signeringen» offentleggjort gjennom Skiforbundets kanalar. Slike forhold kan vi ikkje være kjent av i Hopp-Norge, og en samlet hoppkomité håper nå at fokuset kan snus slik at vi i fellesskap gjenoppretter den nødvendige tilliten i alle ledd», skriv Haug.

Komitéleiar Haug meiner at kontrakten som vart lagd fram 22 juni, berre var eit utkast. Han var likevel signert av Haug, og det beklagar han i pressemeldinga. Han presiserer òg at det «aldri var tvil eller uklarheter rundt at dokumentet ikke var en kontrakt til signering».

– Eg hadde heller aldri ein tanke om at Clas Brede skulle misbruke tilliten min på denne måten, skriv Haug.

NTB har ikkje lykkast med å få tak i Bråthen for ein kommentar.

(©NPK)