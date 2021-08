Norsk sykkelskrell: Eiking med raud leiartrøye i Vuelta a España

sport

Den unge australiaren Michael Storer tok den andre etappesigeren sin i årets Vuelta, men bak der sat Intermarches Eiking i ein kvartett som kjempa om plassane to til fem på den 189 kilometer lange etappen mellom Roquetas de Mar og Rincon de la Victoria.

– Dette er endå meir utruleg enn då eg vann den førre etappen. Eg kjende meg bra og visste at eg måtte angripe, sa Storer i intervjuet med Eurosport.

5.-plass

Eiking køyrde inn til 5.-plass på etappen 22 sekund bak Storer, men akkurat det var ikkje avgjerande. Det avgjerande var at han tok inn minutt på alle framfor han i samandraget, og då det var gått 9.10 minutt etter Eikings målgang var det klart at han stiller i den raude leiartrøya under den 11. etappen på onsdag.

Eiking gliste feitt då han steig opp på podiet kledd i den raude leiartrøya med alle reklameplakatane bak seg.

Eiking låg på 19-.plass med 9.10 minutt opp til den tidlegare samanlagtleiaren, slovenaren Primoz Roglic, før etappen på tysdag.

For andre gong i årets ritt er det ein Intermarche-ryttar i raud trøye.

– Eit draumescenario, slo Eikings lagkamerat Louis Meintjes, fast

Velta

Roglic velta på tampen då han sette opp farten for å ta nokre sekund på andre samanlagtutfordrarane, men han kom seg på sykkelsetet igjen og til mål. Han verka fornøgd og skadefri etter målgang.

– Greitt nok, konstaterte Roglic. Han veit at han framleis er den store favoritten til å ta heim det heile til slutt.

Roglic har 2.17 minutt opp til leiande Eiking i samandraget og mellom der er Guillaume Martin seg. Franskmannen ligg 58 sekund bak Odd Christian Eiking i samandraget.

– Eg hadde lyst på den raud trøya, men Eiking klatra for bra. Men eg gir ikkje opp. Eg skal kjempe vidare for leiartrøya, sa Martin.

Det er 15 år sidan ein nordmannen hadde raud trøye i Vuelta a Espana. I 2006 klarte Thor Hushovd det same.

Knut Knudsen og Alexander Kristoff har òg leidd Grand Tour-ritt, men ikkje det største rittet i Spania.

(©NPK)