Ny politietterforsking etter Brann-nachspielet

sport

– Eg kan stadfeste at eg representerer ei ung kvinne som er fornærma i ei ny straffesak etter nachspielet på Stadion, seier advokat Hilde Cecilie Matre til avisa.

Ho er bistandsadvokaten til kvinna.

– Saka er i ein heilt innleiande fase, og eg verken kan eller vil uttale meg om detaljane i dei melde tilhøva, men klienten min har vore i to politiavhøyr og er for tida sjukmeld som følgje av den belastande situasjonen ho er i, seier Matre.

Det var bergensavisa BT som skreiv om saka først. Politiet stadfestar at det er innleidd etterforsking over BA.

– Eg kan stadfeste at politiet har oppretta ei ny straffesak som gjeld ei valdssak, seier politiadvokat Lillian Kleppe i Vest politidistrikt til BA.

Trist

Styreleiar i Brann Birger Grecstad seier dette til VG:

– Eg fekk vite dette for berre nokre minutt sidan. Vi har ikkje høyrt noko om dette i klubben i dag, som eg har fått med meg. Den einaste kommentaren eg har til dette, er at det er trist, seier Grevstad.

Ifølgje BA knyter det nye melde tilhøvet seg til ei påstått lekamskrenking og ikkje eit mogleg seksuelt overgrep.

– Vi er nettopp gjorde kjend med denne politisaka. På prinsipielt grunnlag kommenterer vi ikkje slike saker før vi veit meir om innhaldet, og må komme tilbake til dykk seinare i kveld, seier dagleg leiar i Brann Vibeke Johannesen.

Saka

Det var natt til tysdag sist veke at 12 Brann-spelarar skal ha delteke på eit mykje omtalt nachspiel på Brann Stadion.

Politiet etterforskar òg eit mogleg seksuelt overgrep på det omtalte nachspielet, og éin person har frå før status som mistenkt i saka. Det er ikkje teke ut noka sikting i saka. Personen har avvist at han er skuldig i noko overgrep. Politiet strekar under at vedkommande som er oppsagt ikkje er under etterforsking.

(©NPK)