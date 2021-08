Schjelderup inn på U21-landslaget: – Utruleg overraska og veldig glad

sport

Uttaket kom dagen etter at Schjelderup skåra to nye mål for Nordsjælland i dansk superliga. Det unge stortalentet var og trena då uttaket vart offentleggjort, og fann det ut då faren hadde sendt melding.

– Eg vart sjølvsagt utruleg overraska og veldig glad. Det er veldig stort for meg. Eg gler meg veldig til samlinga og forhåpentleg få debuten min på U21-landslaget.

– Eg skulle eigentleg med G18-landslaget, så dette kom som ei positiv overrasking på meg. Eg kjem til å lære mykje og kjenner òg ein del av gutane der frå før, som Håkon Evjen. Det blir utruleg gøy, seier Schjelderup til NTB.

– God spelforståing

Landslagssjef Ståle Solbakken var full av lovord om ungguten.

– Han har veldig god balanse i kroppen og to gode bein. Han har god speleforståing og er smart. Så er det ein ung spelar som manglar litt fysikk og kraft, seier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.

Han har budd i Danmark i ei årrekkje og kjenner dansk fotball betre enn dei fleste.

– Eg har ikkje sett så mange 17-åringar i den danske superligaen som har klart seg så bra som han. Så det går i veldig riktig retning, og fort òg.

– Han er frykteleg ung, og det høyrer med til sjeldanheitene, men no valde vi å gjere det sånn, sa U21-sjef Leif Gunnar Smerud om å ta med ein 17-åring på U21-landslaget.

Gjekk for Noreg

Robin Dahl Østrøm er òg med i troppen. Han vart fødd i Danmark til ein norsk far og mor frå Uganda, og han har éin G19-landskamp for Danmark. No fall valet på det norske U21-landslaget.

19-åringen har starta fem av dei første seks kampane for Odense denne sesongen.

Også utanlandsproffane Kristoffer Askildsen, Kristoffer Klaesson, Håkon Evjen og Martin Palumbo er med i troppen. Det same er Jørgen Strand Larsen. Sebastian Sebulonsen på Viking er med i sin første U21-tropp og kan få sine første landskampar dersom han får speletid.

Laget til Smerud møter Austerrike heime og Estland borte i EM-kvalifiseringa høvesvis 3. og 7. september.

Dette er U21-troppen:

Målvakter: Kristoffer Klaesson (Leeds), Mads Christiansen (Lillestrøm).

Utespelarar: Jesper Daland (Cercle Brugge), Ole Martin Kolskogen (Brann), Henrik Heggheim (Viking), Sebastian Sebulonsen (Viking), Robin Dahl Østrøm (Odense), Fredrik Oppegård (PSV Eindhoven), Halldor Stenevik (Strømsgodset), Sivert Mannsverk (Molde), Johan Hove (Strømsgodset), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Joshua Kitolano (Odd), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Osame Sahraoui (Vålerenga), Martin Palumbo (Udinese), Andreas Schjelderup (Nordsjælland), Tobias Christensen (Vålerenga), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Noah Holm (Rosenborg), Emil Konradsen Ceïde (Rosenborg).

