Tande tilbake i hoppbakken fem månader etter skrekkfallet

sport

Det stygge fallet skjedde i ein prøveomgang i samband med verdscupavslutninga i Slovenia. Tande punkterte lunga, brekte kragebeinet og pådrog seg fire hjerneblødingar.

Sidan har han vore i opptrening, og måndag gjorde han dei første hoppa sine på over 150 dagar. Ifølgje Aftenposten gjorde Tande sju hopp i all løyndom, og tysdag skal han òg vise seg fram for media i Midtstubakken i Oslo.

Treningshoppa vart Tande sitt startskot framfor OL-sesongen. Den startar med verdscupopning i russiske Nizjnij Tagil 20. november. Leikane i Beijing går i februar.

(©NPK)